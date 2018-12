Chega hoje à Netflix o primeiro filme da série "Black Mirror", intitulado "Bandersnatch".

O filme conta a história de um jovem programador que, "em 1984, começa a questionar o que é a realidade após adaptar um romance fantástico para um videojogo", segundo a sinopse.

Embora tal não tenha sido confirmado pela plataforma, existem rumores de que o filme permitirá aos espectadores "escolher a sua própria história", contando para isso com mais de cinco horas de gravações.

Do elenco fazem parte atores como Fionn Whitehead, Will Poulter e Asim Chaudhry. "Bandersnatch" precede desta forma a quinta temporada de "Black Mirror", que estreará na Netflix no próximo ano.

Veja aqui o trailer: