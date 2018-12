Miley Cyrus confirmou ter casado com o ator australiano Liam Hemsworth, um rumor que corria há alguns dias.

A cantora partilhou algumas fotos do enlace, que não foi publicamente anunciado, nas redes sociais.

Os rumores de que Cyrus e Hemsworth haviam casado começaram no passado fim de semana, quando a irmã da cantora, Noah, partilhou uma fotografia sua a chorar e junto do bolo de casamento.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth estão juntos há 10 anos, tendo-se conhecido durante as gravações do filme "A Melodia do Adeus".

Veja as fotos: