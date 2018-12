Axl Rose, líder dos Guns N' Roses, está de volta com uma nova canção, 'Rock the Rock', mas os fãs dizem que soa mais aos AC/DC do que à sua banda de sempre. O tema foi apresentado no episódio especial de Natal da série infantil "Looney Tunes", com Axl a surgir na sua versão animada ao lado de Bugs Bunny e Porky Pig, entre outras personagens míticas da série de animação.

Recorde-se que os Guns N' Roses não editam música nova desde o álbum "Chinese Democracy", de 2008. Entretanto, Rose juntou a formação clássica da banda - estando a preparar um novo álbum - e apresentou-se em digressão com os AC/DC, substituindo o vocalista Brian Johnson, que abandonou o projeto devido a problemas de audição.

Veja abaixo o vídeo com a nova canção.