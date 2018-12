Com um disco novo, “Espiritual”, nas lojas, Pedro Abrunhosa recebeu-nos na suite de um hotel em Lisboa, para uma entrevista longa e sumarenta, onde o turismo, a gentrificação e a “recompensa fácil” das redes sociais não ficaram de fora.

Este disco tem uma unidade temática, um conceito. Foi propositado ou simplesmente aconteceu?

Não há uma pré-definição sobre aquilo que vou escrever. Em termos físicos, só regurgitamos aquilo que ingerimos. Em termos artísticos, também. Quando estou no estúdio, sozinho ao piano, as temáticas vão-se impondo, o que significa que há uma regurgitação inconsciente. De repente, as coisas que marcaram a minha vida – a memória afetiva, vivencial, aspiracional – começam a ganhar corpo e é sobre isso que escrevo. Ao contrário das aparências, o amor romântico é algo que gosto pouco de abordar. Abordo-o no sentido da perda – não é a canção do desejo da presença, é a canção do medo da ausência.

E porquê tantas baladas? Houve canções mais animadas que ficaram de fora do alinhamento?

Para ser cientificamente correto, muitas das músicas lentas não são baladas. Este disco só tem uma balada, que se chama ‘Pode Acontecer’. Tal como o “Contramão” tinha uma balada, que era o ‘Não Desistas de Mim’. De resto são músicas lentas. Qual a diferença? Em primeiro lugar, a temática. A balada tem sempre uma temática mais dentro do amor romântico, do desejo. Mas também a forma. A balada tem uma forma muito definida, desde a balada renascentista e madrigalista medieval. As músicas lentas são músicas onde eu procuro a ambiência. E só é possível encontrá-la quando o tempo é mais lento. A exploração do silêncio, da reverberação da sala e a conciliação de algumas camadas nebulosas das guitarras só se conseguem nas músicas lentas. As que ficaram de fora eram ao contrário - eram upbeat, e são mais fáceis de escrever. Têm uma consequência mais imediata. [Acontece] desde o meu primeiro disco, com o 'Não Posso Mais' - funcionam como uma narrativa e uma recompensa. Às vezes essa recompensa é um slogan. “Não posso mais” acaba por ser um refrão, que descontextualizado é um slogan. Mas não me permite tanto a exploração poética da letra. Hoje, desinteresso-me mais rapidamente das rápidas e interesso-me mais pelas lentas, que me permitem a expressividade da palavra.

Neste disco tem convidadas como Ana Moura Carla Bruni, Lucinda Williams, Lila Downs... e também Ney Matogrosso. Como chegou até eles? Já os conhecia?

Com a Carla Bruni tinha tido um contacto, há muitos anos. Para mim, a pergunta mais complicada que eu faço é: como é que eu consegui chegar ao Maceo Parker? (risos) Em 1993! [quando Pedro Abrunhosa gravou o seu primeiro disco] Porque agora tenho um cartão de visita para apresentar, na altura era apenas um músico de jazz. Há que acreditar que os agentes e os artistas vão ver o que mandaste e reagir em função disso. Se o sim é imediato, é porque há uma confiança naquela criatura que tem a lata de lhes enviar uns ficheiros e um pequeno portfolio. E obviamente que a canção é enviada, previamente, para poderem fazer um juízo. A resposta tem a ver com a sua apetência para participar naquele disco. E surpreendentemente as respostas foram positivas.



Não houve ninguém que tenha recusado o convite?

Quem eu quis, está neste disco.

“Todas as convidadas cantam torto, e ainda bem. A Ana Moura, embora seja a melhor cantora delas, tem uma certa rudeza na voz de que gosto muito, não gosto das coisas perfeitas”



Sendo italiana, a Carla Bruni deve perceber um pouco de português... mas com a Lucinda Williams, por exemplo, que é norte-americana, teve de lhe explicar o sentido da letra que a convidou para cantar?

Quando mando as demos para elas, eu ponho a letra por cima, na sua língua. Foi em francês para a Carla, em espanhol para a Lila Downs e em inglês para a Lucinda Williams. E espero que elas apreendam o que ali está, porque é uma maqueta! Não tem a expressividade artística que eu [conheço]. E aqui entra uma lógica que me vem do Conservatório, que é perceber o timbre antes de ele ali estar! Saber que o oboé vai ficar ali bem, que o clarinete e a viola vão funcionar assim, que a voz da Lucinda Williams é a certa para aquela canção. Sei que vai funcionar e rogo aos deuses para que elas o percecionem também. Eu tenho uma versão cantada em português pela Carla Bruni, muito gira, ou seja, ela percebe português e tem uma apetência por cantar em português. A da Lila Downs era explícita, 'Amor em Tempo de Muros', não foi preciso explicar muita coisa e não há grande divergência na língua. Com a Lucinda Williams, a expressão que eu queria que ela dissesse, ela disse. “Hold me”. Esta expressão é foneticamente muito interessante, mas não tem tradução poética em português. Se eu disser agarra-me, ou segura-me, ou abraça-me, não é a mesma coisa. Eu evito cantar em cima dela, porque acho a maneira como ela canta sublime: a forma como entra na canção é exatamente o que eu queria, assim um bocadinho torto. Aliás, todas elas cantam torto, e ainda bem. A Ana Moura, embora seja a melhor cantora [das quatro], tem uma certa rudeza na voz de que gosto muito, não gosto das coisas perfeitas.

Como reagiu a Lila Downs quando lhe enviou uma canção sobre um tema (os muros) que respeita aos mexicanos, mas a todos nós?

Ela gostou muito da música e disse que achava curioso um português, um europeu, enviar-lhe uma canção com esta temática e abordá-la de forma tão poética. Quando estou a escrever músicas ao piano, durante três anos, é forçoso que a figura do Aylan [Kurdi, o menino sírio] esteja lá. Eu posso evitar e não escrever sobre isso, mas tenho de! Sei que não é a mesma coisa, mas quando escrevi a canção sobre o Senhor do Adeus, personagem aqui do Saldanha... não tem o mesmo dramatismo, mas tem a mesma carga poética. Porque quando ele desaparece, e eu passava por ele todos os dias, há uma saudade que se manifesta ao fim de quatro ou cinco meses - embora nunca tenha falado com ele. Quanto à questão dos muros, quando a Lila Downs me diz que sou um europeu a escrever de forma poética, esse é um dos melhores elogios, porque retira [à canção] o lado jornalístico, de reportagem, e também o lado voyeurista e lamechas.

“À força de homogeneizarmos as cidades, não damos lugar às personagens [poéticas]. Ainda outro dia, no Porto, um empregado numa leitaria muito conhecida começou a ler-me um livro de poemas seus! Ainda por cima muito interessantes. Há poesia nas pessoas, em todo o lado”

Ainda há espaço para essas personagens poéticas, em cidades cada vez mais gentrificadas?

Outro dia, em conversa com o [brasileiro] Luís Lobianco, que está cá a fazer uma peça maravilhosa, a “Gisberta”, contei-lhe do Senhor do Adeus. Porque a Gisberta também é uma personagem urbana, com uma carrada de dramaticidade e poesia... E ele contou-me de uma personagem em São Paulo que vivia debaixo dos viadutos e também não comunicava com ninguém, mas todos os dias escrevia poesia nos viadutos por onde passavam milhares de carros. Um dia desapareceu, morreu. Mas os viadutos ficaram pejados de poesia. Claro que a gentrificação está a expulsar para os arredores essas personagens. Elas existem mas, à força de homogeneizarmos as cidades, não lhes estamos a dar lugar. Mas também há genuidade em personagens que estão a emergir. Ainda outro dia, no Porto, um empregado numa leitaria muito conhecida, agora também muito pressionada pelo turismo, começou a ler-me um livro de poemas seus! Ainda por cima muito interessantes. Há poesia nas pessoas, em todo o lado.

Como olha para o fenómeno da gentrificação e do turismo no Porto?

É uma questão sensível, porque o turismo resgata o Porto. O Porto estava esquecido, morto, abandonado. Ainda hoje estive a ver um programa sobre a Islândia, que teve um grave problema económico e o turismo é reconhecido como motor que fez cavalgar a retoma. O Porto também deve muito a isso. Eu gostava é que não fosse uma aparência. Que aquelas fachadas representassem mais do que a fachada, que fossem a recuperação do interior, para as pessoas do Porto. E nós sabemos que isso é um compromisso, é um sítio ideal. Não foi o que aconteceu em Amesterdão, em Barcelona, em Veneza a história é antiga… Não podemos negar a importância do turismo, é preciso é saber gerir essa relação de forma racional e tentar encaixá-lo no prisma de uma indústria que veio para ficar, mas que tem de coexistir com a cidade, e não abastardá-la. Mas não é uma questão meramente política, é uma questão de cidadania. Porque o cidadão que tem um apartamento na Baixa do Porto e de repente acha que tem uma galinha dos ovos de ouro, [transformando-o] em Airnb... É preciso que haja uma tomada de posição por parte da Associação de Comerciantes, para quem está tudo bem, mas quando foi preciso estava tudo mal. No Porto houve um certo relaxamento em relação ao comércio tradicional. Eu entrava em certas lojas, há seis ou sete anos, e tinham decorações de Carnaval de 1978. Mas, para ser muito justo, acho que o poder autárquico está atento a isto. Pelo menos no Porto, sei que está.

Com a sua eloquência e visão, nunca quis desempenhar um cargo político? Ou foi convidado?

Eu exerci funções de deputado municipal durante seis meses. Fui eleito como independente, mas a minha vida profissional impôs-se, e não é fácil… Admiro muito as pessoas que se dedicam abnegadamente à causa pública. Mas enquanto deputado municipal, que tem poderes muito limitados, acabas por intervir durante dois minutos de 15 em 15 dias. É muito difícil permanecer combativo num cenário destes, ou então teria de me desligar de toda a atividade profissional e dedicar-me só a ser deputado municipal. Eu tenho uma carreira, tenho uma vida, e isso impôs-se. De resto, também não tenho nenhuma ambição política. Foi no mandato do antigo Presidente da Câmara [Rui Rio] e orgulho-me de ter exposto algumas questões diretamente ao senhor. Na altura, cumpri o meu papel. Mas não é muito agradável ter de resignar a um lugar para o qual se foi eleito.

Quando lança o seu primeiro disco, “Viagens”, há quase 25 anos, já tinha uma carreira de músico jazz. Mas o gigantesco êxito do álbum terá tido o seu impacto. Quando olha para trás, como vê esse período da sua vida?

Quando isso acontece, ninguém fica incólume. É um trator que nos avassala e que me levou, nesse mesmo ano, no inverno, às portas de uma depressão. Porque vivia duas realidades: a minha interior, que gosta do sossego e do recato, daí os óculos escuros, que não são mais do que isso... E, por outro lado, aquela coisa feérica - como dizia um amigo meu inglês, de 82 anos, veterano da II Guerra Mundial: “you have to hold the tiger by the tail”. Essa dicotomia de repente faz ali um curto-circuito e acabo por escrever o disco “Silêncio”, em 1999. Retirei-me para o Sussex [em Inglaterra], estive quatro meses no meio da floresta, e escrevi um disco que é o oposto disso tudo. Esse disco responde a essa pergunta. Como é que eu vejo isso para trás? Vejo como vi na altura, com muita naturalidade. Tentar perceber que isto é tudo muito fugaz e relativo. Como dizia um professor meu de Composição: “oh Pedro, isto não interessa para nada, daqui a 100 anos somos todos cinza e pó”. E é verdade. Levar a sério o que se faz, mas não se levar a si próprio muito a sério. E eu levo muito a sério a música. Eu gravo o disco em 1993, mas já tinha tido um diálogo muito penoso com as editoras, aqui em Lisboa. Trazia as cassetes, vinha para baixo de comboio, em condições deploráveis, ficava em Almada, em casa de um amigo, a dormir... e durante quatro anos negociei com as editoras e o disco foi recusado. Eu vinha da música contemporânea e do jazz, que sempre me dava alguma luz sobre aquele processo interior de músico. Quando edito o “Viagens”, sei o que estou a fazer. Porque regresso das minhas muitas viagens e preciso de transpor aquilo para palavras. A música, o contrabaixo já não chegavam.

“ Se eu disser: 'vou resolver os problemas do país', tenho muitos likes. Não é preciso explicar como, basta dizer quem vamos abater para resolver os problemas do país. O Hitler designou os judeus, o Trump está a designar os mexicanos”

Nessa altura, pensava no que viria a ser o seu futuro? Se sim, o que via?

Muitas dúvidas. Será que consigo, será que sou capaz… mas a dúvida faz parte do processo. Alguém disse um dia: eu não tenho dúvidas, nunca me engano...



Um grande amigo seu... [a frase é geralmente atribuída a Cavaco Silva, de quem Pedro Abrunhosa foi uma voz crítica nos anos 90]

(Risos) E é o contrário! Não há descoberta científica que não seja baseada na dúvida e até no erro. Hoje, as realidades múltiplas invadem os processos comunicacionais. As redes sociais, a rapidez e a voracidade são inimigas da dúvida, da incerteza e da profundidade telúrica que o próprio conceito de arte traz. São amigos do imediato, da recompensa fácil, do formato facilmente reconhecível onde se possa pôr um like de forma quase automática. É a tirania do like. Eu não me posso queixar, porque tenho sido muito bem acolhido pelas pessoas e pela [imprensa]... Mas na literatura isso é mais visível. Autores como Mário Vieira de Carvalho, Lídia Jorge, António Lobo Antunes, José Saramago, mas também a nossa tradição - Vergílio Ferreira, José Cardoso Pires - ficam parados nas estantes, e quem fica nas estantes que eram deles são os livros de autoajuda. Esse espaço é o da recompensa imediata. E isto personifica a rapidez com que é preciso recompensar as pessoas.



Na música, essa recompensa rápida é uma gaveta formatada, que as pessoas reconheçam rapidamente. Tudo o que saia deste formato não encontra eco - não é o meu caso, mas tenho pena que seja o de outros. A globalização é a hegemonia de uma monocultura sobre todas as outras. E explica o aparecimento de pequenas bolsas populistas na política. Às vezes, a consequência de calarmos as vozes dos outros é gerar vozes populistas. Não são os hegemonizados [que as têm], mas os que vão a cavalo do descontentamento dos outros, porque o seu discurso é o discurso do medo. O descontentamento precisa muito rapidamente de uma satisfação e o discurso do medo dá. É igual ao discurso do like: quanto mais rápido der uma solução, mais likes tenho. Se eu disser: “vou resolver os problemas do país”, tenho muitos likes. Não é preciso explicar como, basta dizer quem vamos abater para resolver os problemas do país. O Hitler designou os judeus, o Trump está a designar os mexicanos. O que acabou de vez, no plano mediático, é o estremecimento perante a revelação; a capacidade de sermos mesmerizados perante o diferente. Portanto, cada um de nós procura esse refúgio noutros sítios. Não sei como os autores literários lidam com isso. Nós, os músicos, continuamos a produzir profundidade e conteúdo.

“Estamos a viver um momento de fascínio [com as redes sociais]. É preciso regressar a uma certa sombra, no sentido interior”

Qual a sua relação com as redes sociais?

É parca, muito esparsa. Jamais a vida pessoal, nunca foi. Apenas profissional e uso-as para seguir muito pouca coisa. Mas sempre segui muito pouca coisa na vida. Estamos a viver um momento de fascínio. Qualquer dia há uma autorregulação em relação a isto. Este início de século corresponde à descoberta da eletricidade no final do século XIX! No início do século XX, havia uma obsessão em iluminar tudo! De tal maneira que deu origem a um livro lindíssimo, chamado “Elogio da Sombra”. É preciso regressar a uma certa sombra, no sentido interior. E dar espaço a uma certa contemplação.

Gosta de passear junto ao rio, gosta dos seus cães... o que é a Natureza lhe dá?

No universo filosófico, a Natureza é o primeiro deus. A minha relação com a Natureza é do reencontro com o silêncio. Sempre foi assim. De me refugiar nas montanhas na Beira Alta - na zona de Leomil ou Serra da Nave, que é um planalto muito grande, onde há bosques e florestas mas sobretudo granito, e que [acolheu] povoações neolíticas, graças à sua exposição sobranceira em relação aos montes à volta. No que respeita ao regresso à Natureza, a esse cosmos primordial, enquanto espaço acolhedor, mais uma vez de silêncio, não encontro sítio melhor. Outra [opção] é o mar frio do Minho. Em condições selvagens! Há umas zonas do Minho onde o mar chega à floresta: tens mar, areia, floresta. E essa coisa meio primordial, meio Robinson Crusoe, é brutal. Gosto de estar ou com a natureza ou com a música. Porque uma coisa interfere com a outra.

Disse numa entrevista que as pessoas não têm de gostar de si, como pessoa, mas da sua música. Ainda assim, qual a perceção que acha que têm de si?

Outro dia fui tocar a uma baía na encosta norte da Madeira e tinha umas 30 e tal mil pessoas... isto acontece todos os dias, mas daquele sítio eu nunca tinha ouvido falar. Se não houvesse essa empatia [não teria tanto público]. Mas sei que há uma certa ideia de que sou uma pessoa distante. É verdade. Eu sou, mas eu alimento essa distância. Quando me começaram a oferecer viagens à volta do mundo e uma semana na ilha do não sei quê, e duas semanas em Austen, e um cruzeiro, e eu recuso, e recuso também as fotografias de família, de cão e de gato e de jarrão Ming... Ao fazê-lo, não deixei a imprensa cor-de-rosa entrar na minha vida. As pessoas já acreditaram mais que isso é importante. O que liga o criador à pessoa é a obra que faz, a continuidade. Se pegarmos nos meus discos e os colocarmos em linha, eles fazem uma ponte cronológica, que foi acumulando camadas geracionais [de ouvintes]. Quando um espetáculo meu acontece no meio de Trás-os-Montes, ou nos Açores ou no Algarve, há a perceção de que “o gajo pode ser não sei quê, mas a música até funciona” . (risos)

Qual a canção que lhe falta escrever?

Há muitos anos, escrevi para uma peça do Sam Shepard, “Fools For Love” - em português era “Possessos de Amor”. A peça tem três atores e eu designei um instrumento para cada um: saxofone para o ator principal, contrabaixo para outro e para ela berimbau. E aquela música que na peça demorava cinco minutos tinha uma coisa incrível que eu continuo a achar que é o rumo da minha música: o silêncio. A canção que eu gostava de escrever é aquela para a qual vou precisar de muito poucos meios. E continuo a achar verdadeiramente mágico, transcendente no sentido espiritual, o acorde no piano, e o ressoar do acorde na sala. A temática é irrelevante.

“Espiritual”, o oitavo álbum de Pedro Abrunhosa, já está nas lojas