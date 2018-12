Os Pearl Jam foram eleitos pelo website Consequence of Sound como "a banda do ano".

A banda norte-americana não editou qualquer disco este ano (o último, "Lightning Bolt", data de 2013), mas foi distinguida por se ter conseguido manter como "a maior banda rock da sua geração".

Falando especificamente de um dos concertos dos Pearl Jam em Boston, o Consequence of Sound fala de um grupo que "consegue fazer de qualquer palco a sua casa", apontando canções como 'Jeremy' ou 'Alive' como "hinos geracionais".

"Quer este espetáculo de três horas tenha sido, para um fã, o primeiro concerto de Pearl Jam ou o décimo, sai-se de lá com a sensação de que se viu algo especial", pode ler-se.

O grupo, aponta ainda o website, "vive numa era em que a música popular continua a movimentar-se para longe do paradigma rock n' roll no qual eles operam. E no entanto nada disso interessa".

"Fazem o que querem, como querem, com uma vontade e uma honestidade que se perdeu em bandas com metade da sua idade. O rock está morto, dizem. Mas, se assim for, os Pearl Jam são a banda que está em melhor posição para o ressuscitar".

Portugal pôde ‘provar’ o sabor - ou, devemos dizer, o néctar - dos Pearl Jam no concerto que a banda deu no festival NOS Alive, em julho passado. Recorde aqui as fotos: