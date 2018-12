O comediante James Corden partilhou um vídeo especial de "Carpool Karaoke", alusivo à época natalícia.

No vídeo, vários dos seus convidados anteriores, entre os quais Shawn Mendes, Ariana Grande e Paul McCartney, juntam-se a Corden para cantar 'Christmas (Baby Please Come Home)', de Darlene Love.

O resultado pode ser visto aqui: