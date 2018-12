Oliver Hawkins, filho de Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, juntou-se este fim de semana ao pai, em palco, para interpretar um tema dos Rolling Stones.

O jovem músico, de apenas 11 anos, subiu ao palco com os CHevy Metal, uma banda de versões do pai, que também contou com a ajuda de Dave Grohl.

O concerto fez parte de um evento de caridade em nome do Los Angeles Regional Food Bank, com os dois Hawkins e Grohl a interpretar 'Miss You', da banda de Mick Jagger.

Veja aqui esse momento: