A banda rock indonésia Seventeen também está incluída entre as vítimas do tsunami que atingiu a costa do Estreito de Sunda, esta madrugada.

O tsunami, que terá tido origem numa erupção vulcânica, provocou a morte a 222 pessoas, havendo ainda registo de 843 feridos e 28 desaparecidos, para além de avultados danos materiais.

Os Seventeen encontravam-se a dar um concerto junto à praia de Tanjung Lesung, em Java, quando foram atingidos pela onda, que arrastou vários membros da banda e do público.

Nas redes sociais, a banda publicou um comunicado em que confirma a morte do baixista e de um outro elemento da equipa. Quatro elementos estão ainda desaparecidos.