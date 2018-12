A digressão "Not In This Lifetime...", dos Guns N' Roses, que voltou a juntar no mesmo palco Axl Rose, Slash e Duff McKagan é já a segunda mais rentável de sempre.

Com esta digressão, que passou por Portugal, os Guns N' Roses faturaram cerca de 493 milhões de euros, ficando apenas atrás dos U2 e da digressão "360º", que atingiu os 645 milhões.

Os dados, revelados pela Pollstar, mostram ainda que só em 2018 a digressão "Not In This Lifetime..." faturou 72 milhões de euros, uma média de 3,2 milhões por concerto.

No entanto, os Guns N' Roses poderão em breve vir a ser ultrapassados por Ed Sheeran.

A digressão "Divide", em torno do último álbum do músico britânico, prosseguirá em 2019 (passando pelo Estádio da Luz, a 1 e 2 de junho), tendo gerado até agora 487 milhões de euros. O que significa que até o primeiro lugar dos U2 pode estar em causa.