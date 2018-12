Os Weezer são a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda norte-americana regressa a Portugal no dia 11 de julho, para atuar no palco NOS.

Formados em 1992, os Weezer são uma verdadeira instituição do chamado rock alternativo, tendo editado desde então 11 álbuns de estúdio, com o 12º - "The Black Album" - a ser lançado em 2019.

A banda de Rivers Cuomo atuou em Portugal apenas por duas vezes, ambas em 2002, quando veio apresentar "Maladroit" aos Coliseus de Lisboa e Porto.

Os Weezer juntam-se aos The Cure, Ornatos Violeta, Jorja Smith, Sharon Van Etten e Robyn, que também atuarão neste dia no festival de Algés.

Os bilhetes para o festival estão à venda em todos os locais habituais, com os preços a variar entre os 65 euros (diário) e os 149 euros (passe).

Confira aqui o cartaz anunciado até ao momento:

11 de julho

Palco NOS

The Cure

Ornatos Violeta

Weezer

Palco Sagres

Jorja Smith

Sharon Van Etten

Robyn

12 de julho

Palco NOS

Vampire Weekend

Palco Sagres

Tash Sultana

Pip Blom

Cut Copy

Palco NOS Clubbing

DJ Dadda

Dillaz

Lé Vie

Saint Jhn

Trace Nova

Plutónio

Carla Prata

Nubai Soundsystem

13 de julho

Palco NOS

Bon Iver

The Smashing Pumpkins

The Chemical Brothers

Vetusta Morla

Palco Sagres

Thom Yorke

Idles