Louis Kevin Celestin, mais conhecido como Kaytranada, é o novo nome confirmado no cartaz do Super Bock Super Rock.



O músico e produtor nascido no Haiti e criado em Montreal, no Canadá, atua no Meco a 19 de julho.

O espetáculo de Kaytranada, que já abriu espetáculos de Madonna e cujo primeiro álbum, “99.9%”, saiu em 2016, acontecerá no palco EDP.



Este é o cartaz já conhecido do Super Bock Super Rock, que este ano volta a realizar-se no Meco, de 18 a 20 de julho.



18 de julho

Lana del Rey

The 1975

Metronomy (Palco EDP)



19 de julho

Kaytranada (Palco EDP)

FKJ (Palco EDP)



20 de julho

Superorganism (Palco EDP)



Bilhetes: 55 euros (bilhete diário) e 105 (passe de três dias)