“People have the power”: a lendária Patti Smith está confirmada no cartaz do Vodafone Paredes de Coura, o festival que acontece no Alto Minho entre 14 e 17 de agosto.

A “madrinha do punk”, cuja última visita a Portugal data de 2015, junta-se assim a um “alinhamento” onde pontuam já nomes como The National, Spiritualized, Father John Misty ou New Order, entre outros.



O seu concerto acontece a 17 de agosto.

Este será o primeiro espetáculo em Portugal de Patti Smith desde os marcantes espetáculos, em 2015, no NOS Primavera Sound, no Porto, e meses mais tarde no Coliseu de Lisboa.



Figura seminal do rock, Patricia Lee Smith nasceu em Chicago a 30 de dezembro de 1946 e tem-se destacado também, ao longo das décadas, pelo ativismo e pela escrita. “Just Kids” e “M Train” são algumas das obras mais aplaudidas da autora do mítico “Horses”, o álbum com que se estreou, em 1975.



Em 2015, a nova-iorquina adotiva deu à BLITZ uma entrevista em Barcelona, onde atuou no Primavera Sound, dias antes de chegar ao Porto.



Sobre atuar em festivais, dizia Patti Smith então: “Poder comunicar com milhares de pessoas e, além de transmitir energia, poder receber a energia dessas mesmas pessoas. Gosto muito disso. Fico feliz se tocar para dez pessoas, mas se puder tocar para dez mil ou cem mil, também fico satisfeita. E nos festivais geralmente há muitos jovens, e eu adoro tocar para eles. Têm tanta paixão e uma energia tão forte e idealista que se torna fantástico sentir isso”.

Este é o cartaz já conhecido do Vodafone Paredes de Coura até agora.

14 de agosto

The National

Parcels

15 de agosto

New Order

Car Seat Headrest

Boy Pablo

Acid Arab

16 de agosto

Spiritualized

Father John Misty

Julien Baker

17 de agosto

Patti Smith

Mitski

Kamaal Williams

Alice Phoebe Lou



