“Rare Birds”, o seu terceiro álbum, acabou o ano em primeiro lugar na lista da BLITZ e Jonathan Wilson, músico, produtor e colaborador fiel de Roger Waters, não tardou a agradecer à BLITZ, citando-nos numa das suas stories no Instagram.

Veja aqui o seu post:

No anuário BLITZ que acaba de chegar às lojas - uma edição especial de 148 páginas, com tudo o que importa reter do ano musical que agora termina -, pode ler uma longa entrevista com Jonathan Wilson, na qual o norte-americano nos revela, entre outras coisas, que em 2019 irá lançar um single a meias com Milton Nascimento.

Esta semana, Jonathan Wilson juntou-se também a Beck e a Father John Misty, entre outros, num espetáculo organizado pelo autor de “Pure Comedy”, para ajudar as vítimas dos incêndios na Califórnia. Veja-o aqui a tocar guitarra em 'Where It's At' (com Father John Misty na bateria e Este Haim, das Haim, no baixo).