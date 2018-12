Dois novos discos de Beyoncé foram disponibilizados esta madrugada no Spotify e na Apple Music, mas já foram retirados dessas plataformas.

Os discos, intitulados "Have Your Way" e "Back Up, Rewind", estavam assinados não com o nome Beyoncé mas sim enquanto Queen Carter, seu apelido e do marido, Jay-Z.

Tanto um como o outro continham canções antigas e inéditas, com títulos como 'Hey Goldmember', 'Twerk' e 'Black Culture'. A cantora ainda não reagiu aos leaks.