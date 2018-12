A britânica Jessie J é a nova confirmação para o cartaz do festival EDP Cool Jazz, subindo ao palco montado no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 10 de julho.

A cantora virá apresentar, uma vez mais, os temas de "R.O.S.E.", o seu quarto álbum de estúdio, editado em maio. Em outubro, Jessie J lançou também um álbum com canções de Natal, "This Christmas Day".

Os bilhetes já se encontram disponíveis, a preços que vão dos 40 euros aos 75 euros.

O concerto marcará o regresso de Jessie J a terras lusas, pouco mais de um ano após ter-se apresentado no palco principal do Rock In Rio-Lisboa. Recorde aqui as fotografias desse espetáculo: