Os Guns N' Roses chegaram este mês ao fim da "Not in This Lifetime... Tour", que assinalou a reunião entre Axl Rose, Slash e Duff McKagan, e já estão a pensar no futuro.

Segundo o guitarrista Richard Fortus, os Guns estão a preparar um novo álbum, que será o primeiro desde "Chinese Democracy", de 2008.

À rádio KSHE, Fortus confidenciou que a banda irá procurar gravar um novo álbum o mais rapidamente possível. "Espero que seja bom, mas difícil seria não o ser. A banda soa incrível de momento", disse.

O tempo que os fãs tiveram de esperar entre "The Spaghetti Incident?" (1993) e "Chinese Democracy" também parece estar fora da equação. "O álbum vai sair mais cedo do que se possa pensar", garantiu o guitarrista.

Este novo álbum poderá, no entanto, ditar o afastamento dos Guns N' Roses dos palcos. Voltar "depende de termos um disco novo ou não; se tivermos alguma coisa, podemos fazer outra digressão", explicou Fortus.