O despedimento de José Mourinho do Manchester United é uma das notícias do dia. Às análises avalizadas ao percurso do treinador de futebol português no clube de Manchester, as redes sociais respondem com gratidão (menos), sal (mais) e humor (bastante).

De Manchester eram os Smiths, uma das bandas mais amadas dos anos 80 britânicos, e sobre a vida 'miserável' de Morrissey - vocalista e letrista da banda - na cidade onde joga o United era 'Heaven Knows I'm Miserable Now', single de 1984 que começa assim:

"I was happy in the haze of a drunken hour

But heaven knows I'm miserable now

I was looking for a job, and then I found a job

And heaven knows I'm miserable now"

Coligindo fragmentos de declarações de José Mourinho ao longo dos últimos anos - e com adaptações cirúrgicas - alguém resolveu colocar as dores de Morrissey na boca de Mourinho. E assim renasceu um clássico dos Smiths pela voz de Mourissey ou Morrissinho. Vale a pena ver: