Os Bush são o segundo nome anunciado para o North Music Festival, que se realiza a 24 e 25 de maio na Alfândega do Porto. O grupo britânico atuará no primeiro dia do evento.

Liderada por Gavin Rossdale, os Bush são uma das referências do rock dos anos 90. Ao Porto levarão um legado de sete álbuns de estúdio, um percurso que teve entre o meio e o fim da última década do século XX o seu apogeu, graças a singles como 'Glycerine', 'Everything Zen', 'Swallowed' e 'The Chemicals Between Us'. Juntam-se aos já anunciados Franz Ferdinand.

Para além do palco principal, o festival promete novamente um palco indoor “fora de horas” e um palco "sunset" para o fim de tarde.

Os bilhetes para o North Music Festival já se encontram à venda, com o bilhete diário a custar 32€ e o passe de dois dias a 55€.