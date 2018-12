O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta semana que a música rap - cuja popularidade está a crescer entre os jovens daquele país - deve ser controlada.

O chefe de estado russo quer que os líderes culturais encontrem uma forma de controlar o género, em vez de o proibir por inteiro. "Se é impossível pará-lo, devemos controlá-lo", afirmou.

Putin está sobretudo preocupado com aquilo a que chama os "três pilares" do género - "sexo, drogas e protesto" - salientando sobretudo o consumo de drogas como "um caminho para a degradação da nação".

A Rússia tem tentado controlar, nos últimos tempos, as formas de expressão da música popular contemporânea naquele país. No mês passado, o rapper Husky - que conta com mais de 6 milhões de visualizações no YouTube - foi detido após dar um concerto improvisado em Krasnodar, no sul da Rússia, que as autoridades interromperam.

Os rappers Gone.Fludd e Allj também foram forçados a cancelar concertos seus após pressões por parte das autoridades e ameaças violentas. O mesmo aconteceu, de resto, com a artista pop Monetochka e a banda punk Friendzona.