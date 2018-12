Os australianos Cut Copy são a nova confirmação para o festival NOS Alive do próximo ano: a banda sobe ao palco Sagres no dia 12 de julho, mesmo em que atuam os Vampire Weekend ou Tash Sultana. Recorde-se que esta é a segunda confirmação de hoje no evento de Algés, visto que esta manhã foram também anunciados os Idles, que atuam no mesmo palco mas no dia 13 de julho.

Consigo, a banda de Dan Whitford traz o mais recente álbum, "Haiky From Zero", editado no ano passado, e uma história que tem como pontos altos temas como 'Lights & Music', 'Hearts on Fire' ou 'Take Me Over'. Os Cut Copy regressam assim a solo nacional depois de, em 2014, terem atuado no Vodafone Mexefest.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 11, 12 e 13 de julho. Os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam €149,00 para os três dias e €65,00 para um dia. Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

11 de julho

Palco NOS

The Cure

Ornatos Violeta

Palco Sagres

Jorja Smith

Sharon Van Etten

12 de julho

Palco NOS

Vampire Weekend

Palco Sagres

Tash Sultana

Pip Blom

Cut Copy

Palco NOS Clubbing

DJ Dadda

Dillaz

Lé Vie

Saint Jhn

Trace Nova

Plutónio

Carla Prata

Nubai Soundsystem

13 de julho

Palco NOS

Bon Iver

The Smashing Pumpkins

The Chemical Brothers

Palco Sagres

Thom Yorke

Idles