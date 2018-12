A prestação de Rami Malek em "Bohemian Rhapsody", biopic sobre Freddie Mercury e os Queen, já lhe valeu diversos elogios. Mas encarnar o falecido vocalista não foi nada fácil para o ator.

À conversa com o website The Wrap, Malek explicou que teve de cuidar exaustivamente do seu corpo de forma a emular a performance de Mercury no Live Aid, em 1985, da melhor forma possível.

"Queria estar numa forma física que me deixasse dar um concerto de 22 minutos durante cinco dias seguidos e não me deixar sem fôlego", afirmou.

O ator foi obrigado a seguir "uma dieta muito específica", que alternava entre ganhar músculos e perder peso rapidamente, de forma a interpretar a versão mais jovem de Freddie Mercury. "Não recomendo aquilo por que passei a ninguém", disse.

Tudo para que esta homenagem a Freddie Mercury fosse a melhor possível. "Quis que ele e os Queen ficassem orgulhosos. Ter algum tipo de ligação com o Freddie Mercury é tudo para mim. Isso é o mais importante: a música e a história dele viverão por mais tempo que nós", rematou.