Os Vampire Weekend são a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda norte-americana subirá ao palco NOS no dia 12 de julho.

Este concerto marca o regresso dos Vampire Weekend a Portugal e a um lugar que bem conhecem: atuaram no festival por duas vezes, em 2008 e 2013, quando este tinha ainda a designação Optimus! Alive.

A banda de 'Cape Cod Kwassa Kwassa' deverá trazer consigo os temas do há muito aguardado quarto álbum, cuja data de lançamento está ainda por confirmar. Os Vampire Weekend não editam um disco novo desde "Modern Vampires of the City", de 2013.

O NOS Alive realiza-se de 11 a 14 de julho e, para além dos Vampire Weekend, confirmou já nomes como The Cure, Sharon Van Etten, Smashing Pumpkins ou Ornatos Violeta. Os bilhetes encontram-se à venda em todos os locais habituais a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).