Os Spiritualized juntam-se ao cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura.

A banda de Jason Pierce, que este ano lançou o aplaudido álbum “And Nothing Hurt”, atuará no Alto Minho a 16 de agosto.

Estes são, até agora, os nomes confirmados na 27ª edição do Vodafone Paredes de Coura.



14 de agosto: The National

15 de agosto: New Order, Car Seat Headrest, Boy Pablo, Paris Acid Arab

16 de agosto: Father John Misty, Spiritualized

17 de agosto: Kamaal Williams, Mitski

Este será o primeiro concerto dos Spiritualized em Portugal desde 2015, altura em que atuaram no NOS Primavera Sound, no Porto.