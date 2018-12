A edição especial da BLITZ que condensa em 148 páginas os maiores destaques de 2018 - os 100 melhores álbuns, os concertos que ficaram para a história, os fenómenos, os acontecimentos e tudo o mais - é dada a conhecer por Iryna Shev nesta edição do BLITZ MAG.

Poderá ainda saber mais sobre o regresso dos Ornatos Violeta aos palcos, as músicas mais ouvidas este ano no streaming, o vídeo com mais 'dislikes' de sempre na história do YouTube e uma entrevista com Gisela João, entre vários outros assuntos.

Para ver no vídeo que encontra no cimo desta página e na SIC Radical.