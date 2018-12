Os The Cure irão editar um novo álbum em 2019. A garantia foi dada pelo líder da banda, Robert Smith, à rádio SiriusXM.

O músico foi instado a abordar o anúncio da entrada dos Cure no Rock and Roll Hall of Fame, tendo aproveitado para dar as boas notícias aos fãs.

O novo álbum dos Cure, ainda sem título conhecido, irá ser editado 11 anos após o seu último trabalho, "4:13 Dream", de 2008.

A inspiração para um disco novo surgiu no festival Meltdown, no qual Smith foi curador. "Ver todas aquelas bandas inspirou-me a fazer algo novo", explicou.

Recorde-se que os Cure irão reencontrar-se com o público português, em julho, quando tocarem no primeiro dia do festival NOS Alive.