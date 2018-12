Radiohead, Janet Jackson, The Cure, Def Leppard, Roxy Music, Stevie Nicks e The Zombies vão entrar para o Rock and Roll Hall of Fame em 2019, foi hoje anunciado. Nomeados pelo segundo ano consecutivo, os Rage Against the Machine ficaram de fora, novamente, bem como os Kraftwerk, Devo, Todd Rundgren ou MC5.

A cerimónia realiza-se no Brooklyn's Barclays Center, em Nova Iorque, no dia 29 de março, sendo posteriormente exibida na televisão e rádio. Recorde-se que os Radiohead já tinham sido nomeados no ano passado e disseram que não compareceriam à cerimónia caso tivessem direito à distinção. Ed O'Brien, guitarrista da banda, disse inclusive que o Hall of Fame não tinha grande significado para si e que considerava ser uma coisa principalmente americana.

Stevie Nicks será a primeira mulher a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame de duas formas: teve direito à distinção pela primeira vez em 1998 junto com os seus Fleetwood Mac e será agora agraciada pelo seu trabalho a solo. "Ser reconhecida pelo meu trabalho a solo faz-me respirar fundo e sorrir. É um sentimento glorioso", disse a artista em comunicado.

Recorde-se que para poderem ser escolhidos, os artistas têm de ter uma carreira discográfica iniciada há 25 anos ou mais (nomes como Beck, Jeff Buckley, The Roots ou Dave Matthews Band já seriam elegíveis este ano, mas ficaram de fora). No ano passado, entraram no Rock and Roll Hall of Fame, entre outros, Nina Simone, Dire Straits, Bon Jovi e The Cars.