Peter Murphy foi preso, ontem, após ter atirado copos e garrafas de água aos espectadores do seu próprio concerto.

O incidente aconteceu em Estocolmo, na Suécia, onde o músico se encontrava a bordo de uma digressão que recentemente passou por Portugal.

Segundo a imprensa sueca, Peter Murphy saiu de palco queixando-se do feedback que ouvia no seu auricular. No regresso ao palco, começou a atirar copos e garrafas de água para a mesa de mistura, acertando na cabeça de um fã, que teve de ser hospitalizado.

A detenção do músico foi documentada em vídeo amador, onde se pode ver que antes de ser imobilizado, o músico agride com uma bofetada um agente da autoridade.

Em comunicado, a sala onde o incidente ocorreu considera "inaceitável" o comportamento de Peter Murphy para com o público e a equipa técnica e apela a outras pessoas que possam ter ficado feridas que o comuniquem.

"Com uma canção ainda por tocar, o tour manager e os técnicos do artista decidiram acabar o concerto, já que a mesa de mistura ficou destruída na sequência de uma série de incidentes que nós levamos muito a sério", pode ainda ler-se. "De momento, estamos a tentar determinar o que aconteceu. Se mais alguém, no público, tiver ficado ferido, pedimos que nos contactem e que façam queixa na polícia".

Peter Murphy esteve este ano em Portugal, primeiro para um concerto no EDP Vilar de Mouros, e mais recentemente em Lisboa e no Porto. Recorde aqui o concerto de Lisboa.