Neil Young obteve esta semana uma vitória contra o grande capital, conseguindo com que o Banco Barclays retirasse o seu patrocínio do British Summer Time, ciclo de concertos que o iria juntar a Bob Dylan, na mesma noite.

O músico canadiano havia expressado o seu descontentamento com a presença do banco na lista de patrocinadores, que acusa de ser "uma entidade de exploração de combustíveis fósseis".

"Acredito na ciência, preocupo-me com as alterações climáticas e estou bastante alarmado com as consequências que tal poderá ter a nível global, e com o futuro dos meus netos", acrescentou.

A vontade de Young foi feita, já que a promotora AEG anunciou que o Banco não patrocinará este concerto, que deixará também de fazer parte do British Summer Time.

Os concertos de Neil Young e Bob Dylan irão no entanto manter-se, tendo data marcada para o dia 12 de julho no Hyde Park, em Londres.

Em comunicado, Young afirmou estar "muito feliz por poder dar este espetáculo". No entanto, há quem saliente que, em 2014, o músico ali tocou com os Crazy Horse, não tendo à altura levantado qualquer objeção ao patrocínio do Barclays.