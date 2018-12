A nipo-americana Mitski é a nova confirmação no cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura, subindo ao palco no dia 17 de agosto do próximo ano. Consigo, a artista trará o álbum "Be the Cowboy", considerado o melhor álbum de 2018 pelo site de música Pitchfork.

Nascida no Japão e criada nos Estados Unidos, Mitski estreou-se nos álbuns em 2012, com "Lush", e vai já no quinto disco. "Be the Cowboy" conta com produção de Patrick Hyland, com quem a artista já tinha trabalhado nos últimos álbuns e inclui 'Two Slow Dancers', cujo vídeo pode ser visto abaixo.

A 27ª edição do festival minhoto realiza-se entre os dias 14 e 17 de agosto e tem também já confirmadas atuações de New Order, The National, Father John Misty, Boy Pablo, Acid Arab e Kamaal Williams. Os passes gerais, à venda nos locais habituais, custam €90,00.