O website Pitchfork já elegeu aqueles que foram, para si, os melhores discos do ano.

Tido como "bíblia" para o mundo da música indie, o Pitchfork preenche todos os anos o seu top 10 com valores em ascensão no panorama internacional, e este não foi exceção.

Desta lista fazem, por exemplo, parte nomes como os Low, Yves Tumor, Snail Mail ou DJ Koze, bem como a espanhola Rosalía, cujo "El Mal Querer" tem dado bastante que falar.

O primeiro lugar coube a "Be The Cowboy", álbum da norte-americana Mitski que, escreve a publicação, "é o seu disco mais triunfante, um refinar das suas muitas forças, espraiadas ao longo da tela mais longa que os seus braços possam carregar".

Veja aqui a lista completa:

50: SOB x RBE – Gangin

49: Georgia Anne Muldrow – Overload

48: Kamasi Washington – Heaven and Earth

47: Skee Mask – Compro

46: Blood Orange – Negro Swan

45: Cat Power – Wanderer

44: Camp Cope – How to Socialise & Make Friends

43: Sleep – The Sciences

42: Adrianne Lenker – abysskiss

41: Ty Dolla $ign / Jeremih – MihTy

40: Iceage – Beyondless

39: The Internet – Hive Mind

38: Kali Uchis – Isolation

37: JPEGMAFIA – Veteran

36: Rico Nasty – Nasty

35: A.A.L (Against All Logic) – 2012-2017

34: Neneh Cherry – Broken Politics

33: Sheck Wes – MUDBOY

32: Let’s Eat Grandma – I’m All Ears

31: Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

30: Christine and the Queens – Chris

29: boygenius – boygenius EP

28: Deafheaven – Ordinary Corrupt Human Love

27: Soccer Mommy – Clean

26: Vince Staples – FM!

25: Playboi Carti – Die Lit

24: Julia Holter – Aviary

23: Travis Scott – Astroworld

22: U.S. Girls – In a Poem Unlimited

21: The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships

20: Beach House – 7

19: Cardi B – Invasion of Privacy

18: SOPHIE – OIL OF EVERY PEARL’s UN-INSIDES

17: Pusha-T – Daytona

16: Jon Hopkins – Singularity

15: Noname – Room 25

14: Amen Dunes – Freedom

13: Tirzah – Devotion

12: CupcakKe – Ephorize

11: Ariana Grande – Sweetener

10: Yves Tumor – Safe in the Hands of Love

9: Tierra Whack – Whack World

8: Low – Double Negative

7: Earl Sweatshirt – Some Rap Songs

6: Rosalía – El mal querer

5: Snail Mail – Lush

4: Robyn – Honey

3: DJ Koze – Knock Knock

2: Kacey Musgraves – Golden Hour

1: Mitski – Be the Cowboy