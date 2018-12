Morreu Lucas Starr, baixista e membro fundador da banda texana de metalcore Oh, Sleeper. Tinha 34 anos.

O músico havia sido diagnosticado com um cancro no cólon há alguns meses, perdendo a batalha contra a doença no passado dia 7 de dezembro.

Com os Oh, Sleeper, Starr editou dois discos, "When I Am God" e "Son of the Morning", abandonando a banda em 2011. Antes, havia sido membro dos Terminal.

O vocalista Shane Blay prestou homenagem ao seu antigo colega, partilhando uma fotografia sua no Instagram e desculpando-se pela qualidade da mesma. "Foste sempre melhor a tirar fotos que eu", escreveu.