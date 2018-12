Há exatamente seis anos, Father John Misty deu o seu primeiro concerto de sempre em Portugal.

Foi no Teatro Municipal de Vila do Conde, numa noite que contou com primeira parte de We Trust e Best Youth.

Desde então, Josh Tillman regressou ao nosso país para concertos em Paredes de Coura (2015), NOS Alive (2016), Coliseu de Lisboa (2017) e NOS Primavera Sound (2018). Em 2019, voltará a atuar no Vodafone Paredes de Coura, a 16 de agosto.

Recorde aqui o primeiro concerto do norte-americano em Portugal, em Vila do Conde.