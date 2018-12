O festival Tremor anunciou, esta semana, os oito primeiros nomes para o seu cartaz.

Colin Stetson, Moon Duo, Grails, Lula Pena, Pop Dell'Arte, Lafawndah, Cave e Sunflowers constituem para já o alinhamento do evento, que se voltará a realizar na ilha de São Miguel, nos Açores, de 9 a 13 de abril.

Foram ainda anunciadas duas residências artísticas para esta que será a 6ª edição do festival: a dos catalães ZA! com Rubén Monfort e as Despensas de Rabo de Peixe, e a do coletivo ondamarela com a Escola de Música de Rabo de Peixe e a Associação de Surdos de São Miguel.

Os passes gerais já podem ser adquiridos em todos os locais habituais e estão à venda a um preço especial de 40 euros.