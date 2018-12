Os Chemical Brothers vão atuar na edição de 2019 do festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés. A dupla inglesa de música eletrónica subirá ao palco NOS, o maior do evento, a 13 de julho.

O grupo já atuou no NOS Alive em 2016 e 2011, tendo feito parte do cartaz deste ano do Rock in Rio-Lisboa.

Tom Rowlands e Ed Simons trazem ao festival de Algés o novo álbum “No Geography”, que será lançado na primavera de 2019. O nono longa-duração da banda inclui o último single 'Free Yourself', apresentado no mês passado. Da carreira do grupo, fundado em Manchester há quase 30 anos, fazem parte êxitos como 'Block Rockin' Beats', 'Hey Boy Hey Girl', 'Galvanize' ou 'Do It Again'.

O NOS Alive realiza-se nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2019.

O cartaz até agora anunciado é o seguinte:

11 de julho

Palco NOS

The Cure

Ornatos Violeta

Jorja Smith



Palco Sagres

Sharon Van Etten



12 de julho

Palco NOS

Tash Sultana



Palco Sagres

Pip Blom

Curadoria Bridgetown (Carla Prata, Dillaz, DJ Dadda, Nubai Soundsystem, Plutonio, Saint Jhn, Trace Nova e Lé Vie)



13 de julho

Palco NOS

Smashing Pumpkins

Bon Iver

The Chemical Brothers



Palco Sagres

Thom Yorke

Os preços dos bilhetes variam entre 65 euros (um dia) e 149 euros (três dias).