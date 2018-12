O motor de pesquisa Google revelou os termos mais pesquisados do ano em termos globais e nacionais, com uma série de músicos a marcarem presença em diversas categorias: Avicii, falecido em abril, foi o terceiro "assunto" mais pesquisado, em termos gerais em Portugal, com a Eurovisão a ficar em oitavo lugar e Demi Lovato e XXXTentacion em nono e décimo, respetivamente.

Na tabela referente a nomes nacionais, Zé do Pipo e Maria Leal surgem em terceiro e quinto lugares, e a de nomes internacionais está recheada com músicos: Avicii em primeiro, Demi Lovato em terceiro, XXXTentacion em quarto e Mac Miller em quinto. Veja abaixo as tabelas de termos mais pesquisados no Google em 2018, a nível nacional.

Tabela Geral

1. Mundial

2. Secret Story

3. Avicii

4. Casados à Primeira Vista

5. Stan Lee

6. Bruno de Carvalho

7. Helena Ramos

8. Eurovision

9. Demi Lovato

10. XXXTentacion

Nomes Nacionais

1. Bruno Carvalho

2. Helena Ramos

3. Zé do Pipo

4. Maria Cerqueira Gomes

5. Maria Leal

6. Guida Maria

7. Rúben Semedo

8. Rui Patrício

9. Inês Herédia

10. António Alves Vieira

Nomes Internacionais

1. Avicii

2. Stan Lee.

3. Demi Lovato

4. XXXTentacion

5. Mac Miller

6. Anthony Bourdain

7. Megan Markle

8. Stephen Hawking

9. Sylvester Stallone

10. Jair Bolsonaro

Programas e séries

1. Secret Story

2. Casados à Primeira Vista

3. Love on Top

4. La Casa de Papel

5. Super Nanny

6. Eurovision

7. Pesadelo na Cozinha

8. Globos de Ouro

9. Onde Está Elisa

10. Got Talent Portugal

Em termos mundiais, Avicii, Mac Miller e XXXTentacion destacam-se nas pesquisas gerais, com Demi Lovato e Cardi B a marcarem presença no top 10 nas pesquisas por pessoas. A tabela das mortes é praticamente dominada por músicos: Avicii, Mac Miller, XXXTentacion, Aretha Franklin e no top dos filmes mais pesquisados "Bohemian Rhapsody", sobre os Queen, e "A Star is Born", protagonizado por Lady GaGa, surgem bem posicionados. Demi Lovato e Cardi B lideram a tabela dedicada aos músicos e bandas, que também conta com Travis Scott e Childish Gambino, entre alguns nomes orientais. Veja abaixo.

Pesquisas gerais

1. World Cup

2. Avicii

3. Mac Miller

4. Stan Lee

5. Black Panther

6. Meghan Markle

7. Anthony Bourdain

8. XXXTentacion

9. Stephen Hawking

10. Kate Spade

Pessoas

1. Meghan Markle

2. Demi Lovato

3. Sylvester Stallone

4. Logan Paul

5. Khloe Kardashian

6. Jair Bolsonaro

7. Brett Kavanaugh

8. Hailey Baldwin

9. Stormy Daniels

10. Cardi B

Mortes

1. Avicii

2. Mac Miller

3. Stan Lee

4. Anthony Bourdain

5. XXXTentacion

6. Stephen Hawking

7. Kate Spade

8. Aretha Franklin

9. Sridevi

10. Burt Reynolds

Filmes

1. Black Panther

2. Deadpool 2

3. Venom

4. Avengers: Infinity War

5. Bohemian Rhapsody

6. A Star Is Born

7. Incredibles 2

8. The Nun

9. A Quiet Place

10. Jurassic World: Fallen Kingdom

Músicos e Bandas

1. Demi Lovato

2. Cardi B

3. Daniel Küblböck

4. Travis Scott

5. Rick Ross

6. 6ix9ine

7. 山口 達也

8. Childish Gambino

9. 吉澤 ひとみ

10. Nick Jonas