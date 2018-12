Os Xutos & Pontapés revelaram hoje o vídeo de 'Mar de Outono', single que antecipa a edição do novo álbum, "Duro", e que conta ainda com a prestação do guitarrista Zé Pedro, falecido a 30 de novembro do ano passado. "Este tema foi escrito na primavera de 2017, com metade do disco já gravado e numa fase onde as preocupações com a prestação do Zé Pedro aumentavam de sessão para sessão", explica a banda na mensagem que acompanha o vídeo, "mas sendo lento e poderoso conseguimos ainda um grande tema, onde todos brilhamos".

"Duro", a celebração de "um legado de perseverança e persistência, de luto e de alegria, ansiedade e calma", tem data de edição agendada para o dia 18 de janeiro e será apresentado com dois concertos em Lisboa e Porto: a banda sobe ao palco do Lisboa ao Vivo no dia 25 de janeiro e ao palco do Hard Club no dia 1 de fevereiro - os bilhetes estão à venda nos locais habituais, custando €20,00, e ambas as atuações começam às 22h00. Veja o vídeo de 'Mar de Outono' abaixo.