Tom Jones é a nova confirmação para o cartaz do festival EDP Cool Jazz. O cantor galês subirá ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 25 de julho.

O cantor junta-se assim aos dois nomes anteriormente confirmados, os de Jamie Cullum e Diana Krall.

Com Jones deverão vir também alguns dos seus grandes êxitos, como 'Delilah' e 'Sex Bomb', parte ínfima de uma vasta discografia. O seu último álbum, "Long Lost Suitcase", data de 2015.

Este será apenas o segundo concerto de Tom Jones em Portugal, depois de se ter apresentado ao vivo no então Pavilhão Atlântico, em 2003.

Os bilhetes para este espetáculo já se encontram disponíveis, a preços que vão dos 45 euros aos 140 euros.