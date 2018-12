Foi divulgado o primeiro teaser para a terceira temporada de "Stranger Things", que chegará à Netflix no próximo ano.

Ainda não foi confirmada a data oficial para a estreia, mas foram divulgados todos os títulos dos oito episódios que comporão esta terceira temporada: “Suzie, Do You Copy?”, “The Mall Rats”, “The Case of the Missing Lifeguard”, “The Sauna Test”, “The Source”, “The Birthday”, “The Bite” e “The Battle of Starcourt”.

Veja aqui: