O festival espanhol Primavera Sound, que se realiza em Barcelona de 30 de maio a 1 de junho, anunciou na passada semana o seu cartaz. Dele fazem parte nomes como Tame Impala, Erykah Badu, Future, Solange, Cardi B, Janelle Monáe, Interpol, Nas ou FKA Twigs, entre muitos outros. A lista ascende a mais de 200 nomes.

Deste elenco sai, tradicionalmente, a maior parte do menu do congénere português, o NOS Primavera Sound, que tem lugar no Parque da Cidade do Porto nos dias 6, 7 e 8 de junho. A programação do evento da Invicta ainda não é conhecida, mas já é possível fazer as 'contas' habituais nesta altura: olhando para os nomes mais sonante do festival espanhol, quem virá também ao Porto?

No campo das certezas, uma confirmação: os veteranos do indie rock norte-americano Guided By Voices anunciaram que atuam também no Porto. Será o primeiro concerto do grupo do prolífico Robert Pollard em Portugal - de resto, o grupo não vem à Europa há 15 anos. Senhores de uma discografia com 26 álbuns (e dois prometidos para 2019, um deles duplo), à qual se acrescenta mais de uma vintena de discos a solo de Pollard e dezenas de edições em projetos paralelos, são uma banda de culto do rock das últimas quatro décadas.

Igualmente, será de esperar que os também ianques Shellac, de Steve Albini, regressem ao Porto - são totalistas do Primavera Sound português desde a primeira edição, em 2012, à semelhança do que já acontecia com o evento espanhol.

Os Interpol têm apenas quatro concertos anunciados no mês de junho, estando livres as datas do Primavera portuense, onde já atuaram em 2015, a última vez que passaram por Portugal.

Do calendário da inglesa FKA Twigs consta, até agora, apenas o concerto na Catalunha. Note-se que o único concerto da artista em Portugal teve lugar, precisamente, na edição de 2015 do festival do Parque da Cidade do Porto.

Janelle Monáe vai estar na Europa entre o final da Primavera e o início do verão, tendo concertos marcados no Reino Unido, Irlanda e Alemanha em julho. Junho está, por enquanto, em branco. O mais recente espetáculo da norte-americana em terras portuguesas data de 2014, no festival Vodafone Paredes de Coura.

A atuar em festivais europeus estará também a sueca Robyn, que depois do festival espanhol tem presença confirmada no dinamarquês Roskilde, no final de junho. Outros anúncios estarão eminentes.

Mac DeMarco, por seu turno, rumará à Holanda e ao Reino Unido nos dias seguintes ao seu concerto em Barcelona, mas não tem ainda qualquer data adicional divulgada. Coincidentemente, o artista também esteve presente na famigerada edição de 2015 do Primavera Sound português.

Christine and the Queens têm apenas dois concertos em festivais agendados para o mês de junho (e no final), sendo certo que essa será altura de digressão europeia (Reino Unido, Alemanha, Dinamarca e, claro, Espanha), estando aparentemente disponíveis para uma vinda a Portugal, onde nunca atuaram.

Em digressão europeia estarão também os Jungle, que este ano tocaram duas vezes em Portugal, mas nenhuma das quais no Porto (Vodafone Paredes de Coura; Super Bock em Stock, em Lisboa). A banda inglesa tem um único concerto confirmado no mês de junho de 2019 (o festival Rock Werchter, na Bélgica) e, recorde-se, já atuou no festival do Porto (isso mesmo, na edição de 2015).

Depois de datas nos Estados Unidos, América do Sul e Japão, nos primeiros meses de 2019, a australiana Courtney Bartnett tem apenas na agenda o dia 30 de maio, em que atuará no Primavera Sound do Parc Del Forum, em Barcelona. Tendo passado pelo NOS Alive em 2016, a artista estreou-se em Portugal no NOS Primavera Sound, em 2014.

A promover a reedição de "Give Out But Don't Give Up", o álbum de 'Rocks' (de 1993), os Primal Scream estarão pela Europa no final da primavera, não sendo de descartar que voltem a Portugal onde - por ocasião de outra celebração, a dos 20 anos de "Screamadelica" - estiveram em 2011 (NOS Alive). O último concerto da banda de Bobby Gillespie entre nós foi a 24 de agosto de 2017, no EDP Vilar de Mouros.

Improvável parece o regresso de Stephen Malkmus a Portugal: a 7 de junho, 'dia do meio' do festival do Porto, o líder dos Pavement dará um concerto em Estocolmo, na Suécia, sendo que um dia antes de o evento nacional principiar estará em terras alemãs. É certo que o dia 8 de junho está, por enquanto, livre, mas atente-se que os concertos posteriores ao derradeiro dia do evento do Porto se realizam na Noruega.

Também se afigura menos óbvio o regresso de Kurt Vile a Portugal. Depois do concerto espanhol, o norte-americano irá com os seus Violators ao Best Kept Secret, na Holanda (que se realiza entre 31 de maio e 2 de junho), rumando depois ao finlandês Sideways Festival (que tem lugar de 6 a 8 de junho). Não há datas concretas para estes concertos - apenas os dias em que decorrem os festivais - mas o facto de o artista se movimentar, nessa altura, entre o centro e o norte da Europa, aliado a ter atuado em outubro último no Porto, poderá significar que dará 'folga' à edição deste ano do Primavera Sound nacional.

Será aceitável prever que Rosalía, uma das sensações da pop de 2018, possa fazer a 'dobradinha', atuando nos dois festivais ibéricos, apesar de - tirando a data espanhola - nada mais ter vindo ainda a lume. A artista catalã já atuou, de resto, no bracarense Theatro Circo, em setembro de 2017.

Não há, por enquanto, planos de digressão integralmente anunciados por parte de alguns dos principais nomes em cartaz, não sendo por isso possível especular em torno da disponibilidade de datas de nomes como Tame Impala, Solange, Cardi B, Erykah Badu, Nas, Future, Pusha T, J Balvin ou James Blake.

No campo dos 'excluídos' estará The Mystery of the Bulgarian Voices, com Lisa Gerrard, que terá direito - dias antes do festival português - a dois concertos em nome próprio em Portugal (4 de junho na Casa da Música; 5 de junho na Aula Magna). Por já se encontrar associado a outro festival do verão português, o Vodafone Paredes de Coura, deverá ficar de fora do evento portuense o norueguês Boy Pablo.