Os Muse atuaram recentemente em Chicago, tendo homenageado aqueles que são talvez os maiores "heróis" do rock da cidade: os Smashing Pumpkins.

A banda britânica fez uma versão instrumental de 'Cherub Rock', tema presente em "Siamese Dream", o segundo álbum de estúdio da banda de Billy Corgan.

Mais tarde, durante um medley "heavy metal", os Muse tocaram também um trecho de 'Zero', canção de "Mellon Collie & The Infinite Sadness".

Recorde-se que tanto os Muse como os Smashing Pumpkins têm encontro marcado com o público português em julho de 2019, curiosamente no mesmo local: o Passeio Marítimo de Algés.

Os Pumpkins atuarão no último dia do festival NOS Alive, a 13, ao passo que os Muse por ali passarão a 24 do mesmo mês.