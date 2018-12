O saxofonista Kamasi Washington irá regressar a Portugal em 2019, para dois concertos.

Avança a Antena 3 que Washington se irá apresentar no Hard Club, no Porto, a 10 de maio e no Lisboa Ao Vivo, no dia seguinte.

O mote será a apresentação dos temas de "The Choice", o seu novo álbum de estúdio, editado este ano.

Kamasi Washington é considerado como um dos maiores propulsores do jazz moderno, tendo colaborado com nomes como Lauryn Hill, Snoop Dogg ou Herbie Hancock.

O músico tornou-se conhecido do grande público em 2015, após ter trabalhado com Kendrick Lamar no aclamado "To Pimp A Butterfly" e após ter lançado "The Epic", o seu álbum de estreia por uma editora.