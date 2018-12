Jared Leto interrompeu um concerto dos 30 Seconds To Mars na Califórnia, na passada quinta-feira, para protestar contra a segurança do evento.

O músico insurgiu-se, particularmente, contra o tratamento mais agressivo que foi dado a um fã - que teve de enfrentar sete seguranças.

"Relaxem, acalmem-se, não piorem a situação", afirmou. "Há sete gajos em cima de um só, é ridículo".

"Quando há demasiados seguranças numa sala, há sempre problemas. Acalmem-se, cuidem uns dos outros".

Segundo um dos presentes, o fã em questão terá sido esmurrado "seis vezes" e "atirado ao chão e pontapeado nas costas e nas costelas", tendo o incidente ocorrido após Leto ter convidado alguns fãs a subir ao palco.

Veja o vídeo com as declarações do vocalista: