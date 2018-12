Na emissão desta semana do BLITZ Rádio, pode ouvir uma entrevista com o músico norte-americano Jonathan Wilson, que este ano lançou o álbum “Rare Birds”, e também uma conversa com os portugueses Glockenwise, que acabam de editar “Plástico”.

Pelo meio, falamos da 25ª edição do Super Bock Super Rock, e fazemos uma homenagem a Pete Shelley, dos Buzzcocks.

Ouça aqui o programa, apresentado por Nelson Ferreira e transmitido todas as semanas na rádio SBSR, ao sábado das 16h às 17h.