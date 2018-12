O rapper norte-americano Young Thug é a primeira confirmação para o festival Sumol Summer Fest, que regressa ao Ericeira Camping nos dias 5 e 6 de julho. O artista sobe ao palco principal no primeiro dia do evento e deverá trazer um novo álbum para apresentar, visto que em setembro passado divulgou nas suas redes sociais que "Barter 7" seria editado brevemente.

À venda nos locais habituais, os passes gerais para o festival custam €45,00 (com campismo) e €35,00 (sem campismo) e os bilhetes diários têm preço único de €27,00 (preços mantêm-se até 31 de dezembro, aumentando depois). O fã pack, à venda exclusivamente nas lojas FNAC e em quantidade limitada, custa €38,00, incluindo o passe de dois dias com campismo e uma t-shirt oficial do festival (há 10 pacotes premiados com bilhetes dourados, que incluem acesso à zona VIP). Estão também disponíveis passes combinados do Sumol Summer Fest e MEO Sudoeste por €140,00.