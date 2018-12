A canção 'Bohemian Rhapsody', dos Queen, tornou-se a mais ouvida do século XX nos serviços de streaming, ultrapassando 'Smells Like Teen Spirit', dos Nirvana: foi escutada mais um 1,6 mil milhões de vezes em plataformas como o YouTube ou o Spotify. O tema, editado originalmente em 1975, voltou a tornar-se popular este ano com a chegada aos cinemas do filme com o mesmo nome, que conta a história da banda e do falecido vocalista, Freddie Mercury.

"Com que então o rio de música rock transformou-se em streams!", diz o guitarrista Brian May em comunicado, "estamos muito felizes por ver que a nossa música continua a correr com toda a força!". 'Bohemian Rhapsody' subiu ao top de singles britânicos no ano em que foi lançado, voltou à liderança em 1991, depois da morte de Mercury, e voltaou agora a entrar na tabela, tendo sido também na semana de 22 de novembro a 11ª canção mais escutada no mundo inteiro no Spotify.

No top 5 de canções dos século XX mais escutadas em plataformas de streaming estão, além de 'Bohemian Rhapsody' e 'Smells Like Teen Spirit', respetivamente em primeiro e segundo lugar, 'Sweet Chil O'Mine' e 'November Rain' dos Guns N' Roses em terceiro e quarto e 'Take on Me' dos a-ha em quinto.