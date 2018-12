Já não há bilhetes para o concerto dos Tool na Altice Arena, em Lisboa, no próximo dia 2 de julho.



A 203 dias do espetáculo, a Everything is New anunciou que a capacidade da sala lisboeta se encontra esgotada.



O preço dos bilhetes variava entre os 42 euros e os 65 euros.

Este é o primeiro concerto dos Tool em Portugal desde 2006, ano em que atuaram no Super Bock Super Rock, também em Lisboa.

Antes, haviam-se apresentado no Ozzfest, no Estádio do Restelo, em 2002.

A Portugal, os Tool deverão trazer o seu muito aguardado álbum, ainda sem data de edição.