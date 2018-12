Já há mais dois nomes confirmados no cartaz do festival Super Bock Super Rock, que em 2019 regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, na Aldeia do Meco.

Os britânicos The 1975 e Metronomy juntam-se assim à anteriormente anunciada Lana Del Rey, e atuarão ambos a 18 de julho, os primeiros no palco Super Bock e os segundos no EDP.

Os concertos marcarão o regresso tanto dos 1975 como dos Metronomy a Portugal. A banda de Matt Healy virá apresentar os seus dois novos álbuns, "A Brief Inquiry into Online Relationships" (2018) e "Notes on a Conditional Form" (que será editado em maio), ao passo que os autores de "Love Letters" lançaram o seu último álbum, "Summer 08", em 2016.

O Super Bock Super Rock realiza-se de 18 a 20 de julho, estando os bilhetes já à venda a preços que vão dos 55 euros (diário) aos 105 euros (passe geral).