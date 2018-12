Dave Grohl atuou no passado sábado no Warren Haynes Christmas Jam, evento curado pelo guitrrista Warren Haynes, que se realizou em Asheville, no estado da Carolina do Norte.

O líder dos Foo Fighters estreou, ao vivo, 'Play,' composição com 23 minutos que editou este ano.

Grohl fez-se acompanhar por um verdadeiro supergrupo, formado por Alain Johannes (Them Crooked Vultures), Chris Chaney (Jane's Addiction), Drew Hester (Foo Fighters), Greg Kurstin (produtor), Jason Falkner e Barrett Jones (músicos de sessão).

Veja aqui os vídeos da atuação: