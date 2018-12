Neil Young mostrou o seu descontentamento para com o festival British Summer Time (BST), que se irá realizar em Londres no próximo mês de julho e onde será cabeça de cartaz juntamente com Bob Dylan.

Conforme escreveu no website, o músico canadiano alega que o anúncio da sua presença no festival foi dado antes do tempo.

"Estava a ultimar o poster e a tentar garantir que concordava com todos os detalhes do espetáculo. Mas alguém se apressou - os bilhetes foram colocados à venda e o concerto foi anunciado sem meu conhecimento", afirmou.

Um dos patrocinadores do evento também deixou Young de pé atrás, o banco Barclays, que acusa de ser "uma entidade de exploração de combustíveis fósseis".

"Acredito na ciência, preocupo-me com as alterações climáticas e estou bastante alarmado com as consequências que isso poderá ter a nível global, e com o futuro dos meus netos", acrescentou.

E continuou: "Estamos a tentar retificar a situação. Uma das opções é exigir um patrocinador diferente. Estamos confiantes de que isto não voltará a acontecer. Pedimos desculpa por esta anomalia".