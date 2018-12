Foi detido por posse de drogas o jovem de 17 anos que é suspeito de ter lançado gás pimenta na discoteca Lanterna Azzurra, em Corinaldo, na província italiana de Ancona.

O incidente, ocorrido na noite de sexta-feira, provocou a morte a seis pessoas, cinco das quais menores, devido ao pânico que o lançamento do gás provocou na sala, que terá conduzido a correrias e atropelamentos. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, 13 das quais com gravidade.

O jovem foi encontrado pelas autoridades locais numa residência perto da cidade costeira de Senigália, na posse de heroína e cocaína. Caso o suspeito seja dado como culpado, poderá vir a responder pelo crime de homicídio qualificado.

O caso está a ser investigado, estando as autoridades a tentar determinar quantas pessoas estavam ao certo dentro da discoteca, onde decorria um concerto do rapper Sfera Ebbasta - terão sido vendidos cerca de 500 bilhetes "oficiais" e, alegadamente, 180 falsificados. Ou seja, averigua-se também a eventual sobrelotação do espaço.

As autoridades estão, também, a tentar perceber por que razão não foram abertas as portas de emergência. Um vídeo publicado no YouTube mostra os momentos após o lançamento do gás: